Проект «Единой России» за год помог 700 жителям Подмосковья найти работу

Организаторы проекта «Моя карьера с „Единой Россией“» повели итоги работы за год. За этот период содействие в трудоустройстве получили около 700 жителей Подмосковье. Из них 103 — ветераны СВО.

Федеральный координатор проекта, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что трудоустроились более 580 тысяч жителей разных регионов. Из них 17 тысяч — инвалиды, 6,7 тысячи — участники СВО.

Об итогах проекта в Подмосковье рассказала директор кадрового центра Светлана Скородумова.

«Партийный проект „Моя карьера с ‚Единой Россией‘“ позволил сделать наше взаимодействие системным почти по всем аспектам: профориентация, профессиональное обучение, тренинги личностного и карьерного роста, трудоустройство разных категорий граждан, в том числе молодежи и участников СВО», — сказала она.

С 2024 года при кадровом центре совместно с «Единой Россией» работает проект женских клубов, который занимается организацией профориентационных встреч и тренингов.

В планах на этот год — усилить работу по трудоустройству участников СВО и молодежи.