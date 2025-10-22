Проект «Единая школьная лига» запустят во Фрязине

Глава городского округа Дмитрий Воробьев провел плановое рабочее совещание с руководителями профильных служб и ведомств наукограда. Одним из основных вопросов обсуждения стал запуск областного губернаторского проекта «Единая школьная лига».

В соревнованиях примут участие 42 команды образовательных учреждений Фрязина. Школьники будут состязаться в четырех видах спорта: шахматах, футболе, волейболе и стритболе. На муниципальном этапе турнира определят сильнейшие команды Фрязина, которые представят наукоград в региональных соревнованиях с лучшими сборными других муниципалитетов Подмосковья.

Информация о ходе проекта и достижениях юных спортсменов будет публиковаться в официальных социальных сетях Школьной лиги.

Всего в рамках нового сезона Единой школьной лиги Московской области пройдут свыше 15 тысяч соревнований, в которых примут участие более 36 тысяч учеников из 600 школ. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Спорт России» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.