Проект «Дворовой тренер» стартовал в Солнечногорске

Первое занятие прошло 2 августа в микрорайоне Рекинцо. Его провел чемпион и многократный призер России по спортивной борьбе Гаджи Раджабов. Дети сделали разминку, узнали об основных приемах борьбы и закрепили навыки на практике. Завершилось мероприятие дружеской игрой в футбол.

«Проект „Дворовой тренер“ — это отличная возможность для детей и подростков укрепить здоровье, развить дисциплину, уверенность в себе и умение работать в команде. Особенно важно, что тренировки проходят во дворах, рядом с домом, а значит, присоединиться к ним может каждый желающий», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Профессиональные тренеры будут еженедельно проводить занятия по общей физической подготовке на спортивных площадках округа. Это даст детям возможность познакомиться с разными видами спорта, улучшить свою физическую форму и активно провести остаток летних каникул.