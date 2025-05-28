Проект дороги от поселка Северный до деревни Андреевское одобрили в Истре

На совещании сотрудники администрации муниципального округа Истра и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли решение о строительстве дороги от съезда в поселке Северный до деревни Андреевское. План дороги уже утвердили и начали подготовку к реализации проекта строительства «Северный обход».
Долгое время местных жителей мучали пробки на Волоколамском шоссе. Из-за этого в дальнейшем было трудное движение и в Истре. Этот вопрос постоянно обсуждался на выездных администрациях и в чатах жильцов. Данный проект предусматривает строительство двух автомобильных хорд.
Первая будет от Волоколамского шоссе и пройдет через Бужарово, Савельево, Румянцево и присоединится к региональной дороге «Андреевское — Полевшина». А вторая объединит «Андреевское — Полевшина» и «ММК-Духанино — Андреевское — Истра» и «ММК — Рычково — Истра». Пока утвердили строительство только участка дороги.
Реализация этого этапа перенаправит часть транзитного потока на А-113 ЦКАД в объезд Истры, и тем самым снизит нагрузку на центральную и историческую часть города.
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