Новый проект о человекоцентричности запустили в Одинцове | 360°

25 апреля 2024, 18:55
Новый проект о человекоцентричности запустили в Одинцове
Проект для взаимодействия с жителями запустили в Одинцове
Принять участие в учебной программе «Человекоцентричный округ — новая эпоха» смогут около 100 участников. Они пройдут шестимесячное обучение на базе Московского государственного института международных отношений. Основные направления программы включат изучение запросов жителей, продуктового подхода, внутреннего и внешнего аудита, стратегии и связи с общественностью.
Старт программе дал глава Одинцовского округа и руководитель направления Андрей Иванов.«В программе у нас планируется участие 26 команд. Это подразделения администрации, Центр управления регионом и многофункциональный центр. К участию будут привлечены сотрудники подведомственных организаций и лидеры сообществ. Каждая команда закрепляется за куратором. Куратором будет один из заместителей главы округа. Первая стратегическая сессия состоится 17 мая», — сообщил глава округа.
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Основная цель программы — возможность рассмотреть со всех сторон понятие «человекоцентричности» в области госуправления и развития территории. Эксперты вместе с командами, которые сформируют заместители главы и начальники управлений, разработают проект города для комфортной жизни. Также придумают сервисы удобные для всех жителей.
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