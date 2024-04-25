Новый проект о человекоцентричности запустили в Одинцове | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:55 Новый проект о человекоцентричности запустили в Одинцове Проект для взаимодействия с жителями запустили в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Принять участие в учебной программе «Человекоцентричный округ — новая эпоха» смогут около 100 участников. Они пройдут шестимесячное обучение на базе Московского государственного института международных отношений. Основные направления программы включат изучение запросов жителей, продуктового подхода, внутреннего и внешнего аудита, стратегии и связи с общественностью.

Старт программе дал глава Одинцовского округа и руководитель направления Андрей Иванов.

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Основная цель программы — возможность рассмотреть со всех сторон понятие «человекоцентричности» в области госуправления и развития территории. Эксперты вместе с командами, которые сформируют заместители главы и начальники управлений, разработают проект города для комфортной жизни. Также придумают сервисы удобные для всех жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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