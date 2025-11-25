Проект для старшего поколения «С заботой о вас» запустили в Истринском округе
В муниципальном округе Истра запустили социальный проект «С заботой о вас», направленный на поддержку старшего поколения. В рамках проекта еженедельно будут проходить тематические встречи с представителями медицины, соцзащиты и ЖКХ.
Первая встреча уже состоялась в Костровском Доме культуры и была посвящена вопросам здравоохранения.
Еженедельно в разных домах культуры округа будут проходить тематические встречи, где специалисты из медицины, социальной защиты, ЖКХ и других сфер расскажут о действующих услугах, новых мерах поддержки и изменениях в законодательстве. Участники смогут получить разъяснения по актуальным вопросам и задать свои вопросы в формате открытого диалога.
Проект направлен на укрепление взаимодействия с жителями, оперативное разъяснение важной информации и поддержку старшего поколения. Расписание встреч будет публиковаться в официальных аккаунтах администрации и на афишах домов культуры.