Проект для старшего поколения «С заботой о вас» запустили в Истринском округе

В муниципальном округе Истра запустили социальный проект «С заботой о вас», направленный на поддержку старшего поколения. В рамках проекта еженедельно будут проходить тематические встречи с представителями медицины, соцзащиты и ЖКХ.

Первая встреча уже состоялась в Костровском Доме культуры и была посвящена вопросам здравоохранения.

Еженедельно в разных домах культуры округа будут проходить тематические встречи, где специалисты из медицины, социальной защиты, ЖКХ и других сфер расскажут о действующих услугах, новых мерах поддержки и изменениях в законодательстве. Участники смогут получить разъяснения по актуальным вопросам и задать свои вопросы в формате открытого диалога.