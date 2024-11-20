Проект детского сада в Солнечногорске победил на международном конкурсе

Пять проектов образовательных учреждений Московской области стали лауреатами VIII Международной выставки Build School 2024. Среди них оказался детский сад на 170 мест в поселке Андреевка под Солнечногорском.

Проект был признан в номинации «Лучший объект для повторного использования», а его создатели из бюро «Архпроект» были удостоены золотого диплома. Архитекторы разработали трехэтажный детский сад в форме цилиндра, что обеспечивает оптимальное естественное освещение внутренних помещений благодаря прямым солнечным лучам.

На втором этаже предусмотрен круговой балкон-галерея, который обрамляет здание. Общая площадь объекта составляет около трех тысяч квадратных метров. Внутри предусмотрены просторные игровые и спальни, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты логопеда и врача, помещения для кружков.

На территории детского сада обустроены теневые навесы для прогулок, игровые и спортивные площадки, а также парковочные места для родителей.

«Строительство детского сада в Андреевке завершено. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проекту после проверки в ноябре. Это значимое и долгожданное событие для всего поселка и округа», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Выставка и конкурс Build School — единственные в России, где специалисты в области архитектуры, строительства и образования совместно работают над созданием качественной среды для школьников и дошкольников. Организатором выступает Союз московских архитекторов при поддержке Союза архитекторов России, Министерства строительства России, Министерства просвещения России, Министерства промышленности и торговли России и Правительства Москвы. Куратором Build School 2024 является бюро Atrium, обладающее 25-летним опытом в создании образовательных пространств.

Бюро «Архпроект» было основано в 2012 году и специализируется на проектировании школ, детских садов и жилых комплексов в Подмосковье.

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