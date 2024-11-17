Проект детского сада в Подольске получил диплом на международном конкурсе

В деревне Борисовка городского округа Подольск реализован уникальный проект детского сада, который стал обладателем золотого диплома фестиваля Build School 2024 в номинации «Лучший объект для повторного применения». Архитектурное бюро «Архпроект» представило современное здание круглой формы с панорамным остеклением, которое рассчитано на 180 мест и расположено в новом жилом комплексе рядом со школой.

Главный архитектор проекта Дмитрий Котенев отметил, что необычная форма детского сада создает запоминающийся образ для детей, отличающийся от традиционных зданий. «Кроме того, такая конфигурация помещений является оптимальной с экономической точки зрения», — добавил он.

Особенностью проекта стал двухсветный музыкальный зал с прозрачными перегородками, который служит центральным элементом здания. Круглая форма обеспечивает компактность и максимальное естественное освещение, создавая комфортную атмосферу для юных воспитанников.

Новый детский сад откроет свои двери в текущем году для жителей ЖК «Новая Щербинка» в деревне Борисовка. В рамках фестиваля пять проектов образовательных учреждений Московской области были отмечены профессиональным сообществом, демонстрируя инновационный подход к созданию современных образовательных пространств.

Фестиваль Build School — единственная в России выставка и конкурс, где архитекторы, строители и специалисты образования совместно работают над созданием качественной среды для школьников и дошкольников.

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