Проект благоустройства в Наро-Фоминске победил во всероссийском конкурсе

Фото: Министерство благоустройства МО

Молодежная площадь в Наро-Фоминске стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Там обустроят зоны отдыха, амфитеатр, реконструируют фонтан и уложат новую плитку.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, на площадь установят навес с колоннадой, который обеспечит защиту от дождя и снега. Там появится амфитеатр, зона тихого отдыха у фонтана, детская площадка.

«Московская область по большей части состоит из малых городов. Основные принципы проектирования подобных населенных пунктов строятся на бережном отношении к истории. Более того, такие города уникальны тем, что их удобно обходить пешком, поэтому мы уделяем особое внимание благоустройству центральных площадей и улиц», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На территории обустроят аллею, павильон под навесом и сад, а также реконструируют фонтан.

Кроме того, на площади появятся новые скамейки, урны, арт-объекты, там уложат новую тротуарную плитку и деревянный настил. На проект направят 96,7 миллиона рублей.

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