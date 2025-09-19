Проект благоустройства Соснового бора доработали по просьбам жителей Дмитрова

Современное и экологичное пространство для отдыха появится в зеленом массиве, который является одной из визитных карточек Дмитрова. Проектная документация была доработана с учетом многочисленных предложений и пожеланий, высказанных горожанами в ходе предыдущих обсуждений. Ключевым принципом является максимальное сохранение природного ландшафта и бережное отношение к экосистеме лесопарковой зоны.

Все деревья на территории бора будут сохранены, за исключением аварийных и больных, угрожающих безопасности посетителей. В качестве покрытия для прогулочных дорожек предусмотрены только насыпные и экологичные материалы, а на наиболее уязвимых участках — деревянные настилы.

Для отдыхающих обустроят современную детскую и спортивную площадки, огороженную зону для выгула собак, амфитеатр для мероприятий, туалеты и малые архитектурные формы. На всей территории будет установято современное энергоэффективное освещение и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Жители Дмитрова уже создали инициативную группу, которая будет следить за ходом работ и полным соответствием проекта утвержденной концепции.

«Уверен, что в результате мы получим востребованное и любимое место для прогулок и активного досуга, которым будут гордиться жители округа, — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.