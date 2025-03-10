Проект благоустройства сквера «Бастанова гора» согласовали с жителями Луховиц

В Центре культуры и досуга «Фруктовая» прошли общественные обсуждения, посвященные проекту концепции благоустройства сквера «Бастанова гора». Они состоялись в формате открытого диалога, позволяя каждому жителю внести свой вклад в формирование будущего облика общественного пространства.

Администрация округа еще в 2024 году провела опрос населения, чтобы максимально учесть пожелания и потребности граждан при разработке проекта благоустройства. В результате анализа полученных данных были определены ключевые направления развития территории.

«По результатам опроса стало очевидно, что местным жителям не хватает зон отдыха и благоустроенных смотровых площадок. Также важна эстетическая значимость места», — сообщила руководитель проекта Дарья Чернышева.

Проект войдет в государственную программу «Формирование комфортной городской среды». Работы по благоустройству начнутся летом.