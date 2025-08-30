Проект благоустройства площади в Истре победил на всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс по формированию комфортной городской среды состоялся в Казани 21 августа. Одним из лучших признали проект благоустройства площади Дружбы в Истре.

Эта территория, а также сквер за молодежным центром физически и морально устарели и требуют серьезной перезагрузки. Сам проект построили на художественном образе «Солнце в реке», связи происхождения города на реке Истра и будущего развития локации. В архитектуре и планировке использовали плавные линии, напоминающие волны.

На обновленной площади планируют сделать навес со скамьями, фонтан с амфитеатром, павильон для мастер-классов и кафе, а также уютную зону для спокойного отдыха. С другой стороны появится площадка для активного отдыха, оборудованная элементами для скейтбординга и паркура. В сквере планируют обустроить места для игры в настольный теннис и стритбол, спортивную зону с тренажерами, а также заменить детскую площадку.

К реализации проекта приступят уже в следующем году.