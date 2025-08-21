Проект благоустройства Истры прошел на конкурс исторических поселений России

Истра подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений с проектом благоустройства территории рядом с молодежным центром «Мир». Эта зона расположена у центральной улицы Ленина, которая соединяет вокзалы с центром города.

Проект предполагает создание многофункциональной территории: часть будет активной — с разными зонами для отдыха и развлечений, а другая тихой — в формате сквера для прогулок. Сам центр «Мир» имеет интересную историю: в советские годы это было здание синематеки, а с 2017 года оно работает как современный молодежный центр с кафе, сценой, аттракционами и рядом со скейтпарком.

Новая благоустроенная территория будет окружена значимыми объектами города — церковью Жен-Мироносиц, площадью Дружбы и магазином «Детский мир».

По проекту здесь появятся павильон, скейт-зона и площадка для паркура, навес с подвесными скамьями, амфитеатр, фонтан, спортивные площадки для тенниса и стритбола, а также детская зона, место для выгула собак и арт-объект.