Проект «Библиопродленка» начал работу в Можайском округе

В библиотеках Можайского округа после летних каникул начал работу проект «Библиопродленка». Это абсолютно бесплатная услуга для школьников, которая поможет с пользой провести время между окончанием уроков и возвращением родителей с работы.

График работы продленки удобен для большинства школьников: со вторника по пятницу, с 14:00 до 17:00.

Для юных посетителей подготовлена разнообразная программа: познавательные игры, тематические мастер-классы, большой выбор настольных игр, просмотр образовательных и художественных фильмов и, конечно, неограниченный доступ к интересным книгам.

«Наша главная цель — создать для детей место, где они чувствуют себя комфортно. Здесь можно не только сделать уроки, но и отлично отдохнуть, пообщаться, найти новых друзей и развить свои творческие способности», — отметила директор Можайской библиотеки Наталья Соина.

Узнать, о проекте можно в вашей ближайшей библиотеке. Библиопродленка работает в библиотеках всего Можайского округа.