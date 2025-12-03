Проект активной дегазации карт КПО Нева рассмотрели в Солнечногорске

Очные общественные обсуждения проекта активной дегазации карт размещения отходов КПО Нева состоялись в доме культуры «Выстрел». На встречу пришли более 350 человек, а для жителей, которые не смогли присутствовать, была организована онлайн-трансляция во «ВКонтакте».

Система активной дегазации направлена на значительное уменьшение запаха: биогаз извлекается из массива отходов через сеть труб и компрессор, который создает постоянное пониженное давление в сети трубопроводов и под геомембраной, укрывающей толщу отходов. Далее газ проходит этапы осушки и очистки, после чего подается на газопоршневую установку, где вредные соединения полностью уничтожаются, а полученный ресурс используется для выработки электроэнергии.

В ходе обсуждений участники представили свои замечания и предложения, которые включат в итоговый протокол и затем учтут при корректировке финальной версии документации. Очный этап общественных обсуждений признан проведенным, а протокол планируют подготовить в течение пяти рабочих дней после окончания работы экспозиции 17 декабря.

С 18 ноября по 17 декабря в Солнечногорской межпоселенческой районной библиотеке размещена экспозиция, где посетители могут ознакомиться с материалами проекта строительства системы дегазации карт КПО Нева. Желающие имеют возможность оставить свои комментарии и замечания в журнале при наличии паспорта и согласия на обработку персональных данных.

В период проведения общественных обсуждений жители также могут направлять свои предложения и замечания через официальный сайт, вносить их в журнал учета участников, знакомящихся с проектом, либо направлять в письменном или электронном виде в уполномоченный орган (141506, Московская область, Солнечногорск, улица Банковская, дом 2а; e-mail: soln_eco@mosreg.ru). Кроме того, свои обращения можно озвучить во время проведения слушаний.