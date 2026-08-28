Проект агротуризма в Коломне получил Гран-при конкурса «Свое дело»

Предприниматель из Коломны Илья Слепнев одержал победу в конкурсе «Свое дело». В качестве награды за лучший проект он получил грант в размере трех миллионов рублей.

Средства пойдут на реализацию концепции агротуристического апи-парка «Сытая Коломна». На приобретенном ранее участке площадью почти восемь гектаров, где уже налажено производство березового сиропа и пчеловодство, создается центр притяжения туристов. Главная особенность комплекса — апи-домики.

Это гостевые модули со специальными лежаками, установленные непосредственно над ульями с живыми пчелами для оздоровительного отдыха. Также территорию дополнят стандартными гостевыми домами и банным комплексом.

В июне на конкурс поступило свыше 1400 заявок по пяти направлениям: от IT до городской инфраструктуры. В финал вышли 15 участников. Программа предусматривает не только финансовую помощь, но и экспертное сопровождение проектов специалистами IT-компании и бизнес-сообщества.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подобные инициативы способствуют развитию сельских территорий и формированию новых точек туристического интереса в регионе.

Конкурс организовали для поддержки бизнес-идей партнеров «Яндекс Про».