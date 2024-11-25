Продукцию завода оптики в Красногорске представили на выставке в Москве

Холдинг «Швабе», специализирующийся на производстве разнообразной продукции, недавно представил свои новейшие разработки на съезде министров экономики субъектов Российской Федерации. В мероприятии приняли участие два предприятия холдинга — Лыткаринский завод оптического стекла и Красногорский завод имени Зверева.

На выставке были представлены напольный бинокулярный кольпоскоп «Зенит», предназначенный для диагностики гинекологических заболеваний и бинокулярные микроскопы МБС-17 и МБС-10М, которые находят применение не только в медицине и биологии, но также в минералогии, реставрации, ювелирном деле, машиностроении и других научных и технических областях.

Среди экспонатов был представлен телескоп на основе объектива-апохромата «Астро-Апо», который позволяет наблюдать свыше 100 небесных объектов из каталога французского астронома Шарля Мессье.

Холдинг также продемонстрировал макрообъективы «Рубинар», предназначенные для макросъемки, цифровую дальномерную камеру «Зенит-М» с объективом «Зенитар» 1/35, разработанную для профессиональной фотографии.

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