Продукцию российских фермеров представили на ярмарке в Новых Химках

Сельскохозяйственная ярмарка начала работу в Новых Химках. Среди товаров, представленных на прилавках местных фермеров, сезонные овощи и зелень, а также молочная, мясная, рыбная продукция и мед. Ярмарка будет работать до 21 июля.

Жители Химок смогут попробовать продукты местного производства и приобрести их по доступным ценам. Товар на прилавках отвечает стандартам качества и имеет все необходимые документы.

«Ярмарка размещена наулице Мельникова в Новых Химках. Она рассчитана на 35 торговых мест. Здесь представлена продукция исключительно российских фермеров», — рассказала заместитель главы городского округа по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы Олеся Романова.

Подобные ярмарки поддерживают производителей сельхозтоваров. Местные фермеры получают торговые места по льготным ценам.

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