Продукцию предприятий Балашихи представили на международной выставке

Два предприятия из Балашихи участвуют в 32-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025». Мероприятие проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» и продлится до 7 февраля.

Производственная компания «Спайс Эксперт» представила на выставке свои новинки — сухие соусы и маринады. В рамках мероприятия компания провела ряд встреч с ключевыми партнерами, что позволило укрепить деловые связи и обсудить перспективы сотрудничества.

Компания ООО «Фортфуд» также продемонстрировала свои продукты, включая майонезы, кетчупы, томатную пасту и соусы. Важным направлением для «Фортфуд» является развитие экспорта в страны СНГ, такие как Казахстан, Монголия, Азербайджан и Армения, что подчеркивает их активную стратегию выхода на международные рынки.

«Продэкспо» является крупнейшей выставкой продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе, на которой представлено продовольствие со всего мира. Здесь можно найти как базовые продукты, так и изысканные деликатесы, а также органическое и спортивное питание, продукты для здорового образа жизни, халяль и кошерные товары, экзотические продукты.

Выставка традиционно служит площадкой для запуска новых продуктов и торговых марок, ежегодно представляя до 14% новинок отрасли. Это свидетельствует о ее значимости для производителей, стремящихся к расширению своего ассортимента и увеличению присутствия на рынке.