Продукция Подмосковья взяла призовые места на конкурсе «Московское качество»

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Московское качество» прошла в Московской торгово-промышленной палате. Призовые места в номинации «Молоко и молочные продукты» взяли подмосковные предприятия.

Главными судьями конкурса стали москвичи, которые участвовали в голосовании на платформе «Активный гражданин». Каждый товар прошел лабораторные исследования, которые подтверждали качество и безопасность.

В подмосковном Минсельхозпроде отметили, что регион — один из основных поставщиков продукции для столицы.

По результатам голосования компания «Логика молока» с торговой маркой «Простоквашино» заняла первые места в номинациях «Молоко пастеризованное 3,2%», «Кефир 3,2%», «Сметана 15%», «Творог 5%» и «Сырок творожный (глазированный)», вторые — в категориях «Масло сливочное 82%», «Йогурты и десерты». Продукцию выпускают на крупнейшем заводе компании в Чехове.

Также первое место в номинации «Лучший ремесленный молочный продукт» заняла компания «Братья Чебурашкины» из Дмитрова, а второе и третье получила «Истринская сыроварня Олега Сироты».

Победители получили сертификаты и право маркировать продукцию знаком «Московское качество».

Конкурс организовала «Московская торгово-промышленная палата» при поддержке правительства Москвы.