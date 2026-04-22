Продуктовый склад построят в деревне Большое Буньково в 2027 году

В деревне Большое Буньково продолжается строительство крупного складского комплекса, предназначенного для хранения пищевой продукции. Новый объект рассчитан на размещение до 500 тонн товаров — такого объема достаточно примерно на четыре дня бесперебойной работы логистической цепочки.

Речь идет о двухэтажном здании общей площадью около 7,4 тысячи квадратных метров. Там планируют разместить широкий ассортимент продукции компании «Ермолино» — от замороженных полуфабрикатов и мяса птицы до молочной продукции, колбас, десертов, соусов и консервов.

Процесс работ контролируют специалисты Главгосстройнадзора Московской области. По итогам последней проверки готовность комплекса оценили в 85%.

Сейчас специалисты прокладывают внутренние инженерные сети и благоустраивают прилегающую территорию. На площадке трудятся около 30 рабочих.

Завершение строительства намечено на второй квартал следующего года. После ввода в эксплуатацию склад усилит логистическую инфраструктуру компании, обеспечивая регулярные и своевременные поставки продукции в розничную сеть.