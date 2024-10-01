Продуктовый магазин закрыли после жалоб жителей в Дубне

Работу торговой точки, где располагался магазин «Привет», запретили в Дубне. На нее жители жаловались главе округа.

Жители этого микрорайона долгое время пытались добиться закрытия точки: им было страшно ходить мимо, покупатели нарушали покой жильцов соседних домов.

«Магазин закрылся, на сегодня идет работа по смене собственника с предполагаемой сменой специализации магазина», — пояснила начальник отдела торговли, услуг, защиты прав потребителей и туризма администрации городского округа Дубна Юлия Воропаева.

Здание реконструируют и позже решат, какой магазин теперь здесь откроется и что в нем будут продавать.

«Как обещал собственник, продажи винно-водочными изделиями здесь не будет, мы проконтролируем этот вопрос», — отметил муниципальный депутат Алексей Чарыков.

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