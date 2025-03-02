Продуктовые наборы вручили ветеранам в Подольске к Масленице

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске «Волонтеры Подмосковья» доставили ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и детям войны продуктовые наборы к Масленице. Администрация округа подготовила вкусные подарки для защитников.

Волонтеры навестили ветеранов и доставили им продуктовые наборы. Несколько десятков человек получили подарки, в том числе участница Великой Отечественной войны Мария Рохлина, которая недавно отметила вековой юбилей. Защитники, в свою очередь, поделились историями из жизни и показали фронтовые фотографии.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
1/3
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
2/3
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
3/3

Власти муниципалитета начали подготовку к присвоению участникам Великой Отечественной войны высшей муниципальной награды «Почетный гражданин городского округа Подольск». Народные избранники одобрили изменения в решение Совета депутатов «О муниципальных наградах». Это позволит более чем 20 ветеранам получить заслуженное звание.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте