Продуктовые наборы вручили ветеранам в Подольске к Масленице

В Подольске «Волонтеры Подмосковья» доставили ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и детям войны продуктовые наборы к Масленице. Администрация округа подготовила вкусные подарки для защитников.
Волонтеры навестили ветеранов и доставили им продуктовые наборы. Несколько десятков человек получили подарки, в том числе участница Великой Отечественной войны Мария Рохлина, которая недавно отметила вековой юбилей. Защитники, в свою очередь, поделились историями из жизни и показали фронтовые фотографии.
Власти муниципалитета начали подготовку к присвоению участникам Великой Отечественной войны высшей муниципальной награды «Почетный гражданин городского округа Подольск». Народные избранники одобрили изменения в решение Совета депутатов «О муниципальных наградах». Это позволит более чем 20 ветеранам получить заслуженное звание.
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