Продуктовые наборы вручили ветеранам в Подольске к Масленице

В Подольске «Волонтеры Подмосковья» доставили ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и детям войны продуктовые наборы к Масленице. Администрация округа подготовила вкусные подарки для защитников.

Волонтеры навестили ветеранов и доставили им продуктовые наборы. Несколько десятков человек получили подарки, в том числе участница Великой Отечественной войны Мария Рохлина, которая недавно отметила вековой юбилей. Защитники, в свою очередь, поделились историями из жизни и показали фронтовые фотографии.