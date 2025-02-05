Продуктовые автолавки приедут в села Коломны и Озер

В отделенные населенные пункты городского округа Коломна приедут автомобили выездной торговли. Они привезут жителям продукты и непродовольственные товары.

Такие автолавки обеспечивают необходимыми товарами свыше 100 отдаленных и малонаселенных сел и деревень в Коломне. Они прибывают в села регулярно в рамках графика.

Занимаются таким видом деятельности по согласованию с администрацией муниципалитета два предпринимателя. В 2024 году их автолавки обслуживали 103 населенных пункта Коломны и Озер.

В этом году автолавки продолжат свою работу.

Отметим, что предпринимателям, занимающимся выездной торговлей, компенсируют транспортные расходы. Это возможно благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». К примеру, в 2024 году на эти цели направили почти два миллиона рублей из областного и местного бюджетов.