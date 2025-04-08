«Продолжим работу в этом направлении». Воробьев — о комплексной реабилитации бойцов СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о центрах реабилитации для бойцов СВО в Подмосковье

В России особое внимание уделяют реабилитации бойцов спецоперации, вернувшихся с передовой. Подмосковье активно участвует в этой работе. О помощи военным доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Андрей Воробьев .

В Московской области сейчас действуют три специализированных учреждения для реабилитации.

«Это „Ясенки“ в Подольске, „Протэкс-центр“ в Коломне, а с декабря — центр Мещерякова в Сергиевом Посаде», — пояснил Андрей Воробьев.

Последняя организация — единственная в стране, где одновременно могут проходить адаптацию бойцы, которые потеряли и зрение, и слух.

«Продолжим работу в этом направлении, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, чувствовал ее своевременно и в полном объеме», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Власти региона намерены развивать систему комплексной реабилитации, сочетающую медицинскую помощь с профессиональной адаптацией и социальной поддержкой. Особую роль в этой работе играют волонтеры, многие из которых сами прошли реабилитацию в центрах региона.