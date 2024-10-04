Продолжение Северного обхода в Лобне построят к концу года

Строители приступили к возведению продолжения Северного обхода Лобни — подъезда к улице Гагарина. Дорога, протяженностью 1,5 километра, будет двухполосной.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, строительство подъезда поможет вывести потоки грузового транспорта из города. Грузоперевозки пойдут через Северный обход без возможности заезда на Батарейную улицу и Букинское шоссе.

«Параллельно на Северном обходе ведется строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе, протяженностью 1,4 километров. Здесь продолжается укладка асфальта на участке реконструкции Рогачевского шоссе, который будет расширен от четырех до шести полос движения», — пояснил Гержик.

Также специалисты обустроят пешеходную зону, линию наружного освещения, установят шумозащитные экраны.

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