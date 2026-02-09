Ветеран СВО Сергей Михайлов начал практику в администрации Королева по программе «Герои Подмосковья». В новой для себя сфере он планирует применять уже имеющийся опыт в IT. Сейчас он работает над проектом, который упростит отработку обращений в ходе выездных администраций.

Одним из вариантов выпускного проекта Сергея станет оптимизация отображения обращений после выездных администраций. Жители смогут видеть каждый запрос и его статус.

В начале СВО Сергей работал в IT-компании, однако в 2022 году он ушел на передовую добровольцем. Две недели он проходил подготовку в спецназе «Ахмат», после чего отряд направился в Луганскую Народную Республику.

Во время штурма Северодонецка Сергей получил тяжелое ранение, ему ампутировали ногу. После восстановления он ушел в запас и получил медаль «За храбрость» второй степени.

«После того как я стал руководителем ассоциации ветеранов СВО, мне и другим ветеранам предложили подать заявку на программу „Герои Подмосковья“. Я прошел отбор», — добавил ветеран.

Обучение по программе состоит из нескольких модулей. Последний состоялся в ноябре и был посвящен финансам и налогам. После освоения теории участники сдают экзамены и проходят практику с куратором. Для Сергея наставником стал глава Королева Игорь Трифонов.

В будущем герой планирует полностью уйти из IT и посвятить себя служению жителям.