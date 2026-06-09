Продолжается возведение двух корпусов ЖК «Юго-Западный квартал

Строители продолжают работы в Приокском переулке, где возводятся два корпуса ЖК «Юго-Западный квартал». В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы — специалисты возводят вертикальные конструкции первого этажа в корпусах №1 и №2.

Оба девятиэтажных дома будут насчитывать 328 квартир. Из них 124 квартиры будут выкуплены администрацией городского округа для переселения жителей из аварийных домов. Общая площадь застройки составит 15 тысяч квадратных метров. На территории нового жилого квартала появятся автомобильные парковки, а также детские и спортивные площадки.

В строительстве ежедневно участвуют 68 рабочих и пять единиц техники. Завершение работ и сдача домов запланированы на третий квартал 2027 года.