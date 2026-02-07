Продолжается уборка снега на железнодорожной станции в Г.о. Клин
В городском округе Клин продолжается ликвидация последствий сильного снегопада на железнодорожной станции. С самого утра сотрудники привели в порядок платформы и территорию вокзала.
Работники предприятия промышленного железнодорожного транспорта активно очищают снег с подъездных путей, которые располагаются перед станцией и необходимы для работы с грузовыми вагонами.
Кроме того, специалисты занимаются очисткой стрелочных переводов вручную — они нужны для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Главные пути, по которым следуют электрички и поезда, очищают с помощью спецтехники РЖД.
Несмотря на погодные условия, движение электричек на Ленинградском направлении осуществляется согласно расписанию.
Для удобства пассажиров с сегодняшнего дня на привокзальной площади начал работу мобильный пункт обогрева, где можно согреться и выпить чай после долгого пребывания на морозе.
Текст, фото и видео: Валентина Максимова.