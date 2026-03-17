Пристройку к школе № 7 в Долгопрудном достроят к 2028 году

В городе Долгопрудный на Лихачевском шоссе, дом 27, продолжаются работы по подготовке к строительству пристройки на 1500 мест к школе № 7. Строители начали выносить газовые сети и параллельно прокладывать сети водоснабжения, как сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Новый корпус школы займет площадь в 20,6 тысяч квадратных метров. Он будет соединен теплым переходом с существующим зданием. В новом корпусе разместятся блоки начальной, основной и старшей школы, а также входные зоны с гардеробными и зоной ожидания. Помимо этого, будут предусмотрены актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок полного цикла с обеденным залом и блоки общих и административных помещений.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2028 год.