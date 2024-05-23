Еще два жилых дома построят в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе

Пятый и шестой этапы строительства жилого комплекса «Первый квартал» продолжаются в Ленинском округе. В двух новых домах обустроят суммарно более 500 квартир.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас строители завершают устройство монолитного каркаса пятого дома, выполняют каменную кладку, монтируют коммуникации, устанавливают окна, кровлю и штукатурят стены. В нем будет 334 квартиры и 50 типов планировок. Завершить работы планируют весной 2025 года.

На плошадке шестого дома на 246 квартир застройщик обустраивает монолитный каркас, проводит гидроизоляцию и каменную кладку.

ЖК находится в деревне Сапроново. Там уже построили четыре жилых дома, детский сад и соседский центр. На первых этажах открыди магазины, кафе и другие организации. В на территории комплекса откроют школу на 1675 мест и многофункциональный паркинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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