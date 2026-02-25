Движение по путепроводу у деревни Лукино запустят к сентябрю

Путепровод через железную дорогу у деревни Лукино под Серпуховом капитально отремонтируют. Рабочее движение планируют запустить в сентябре.

Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как рассказали в региональном Минтрансе, сейчас на объекте трудятся 25 специалистов и пять машин.

«В настоящее время на путепроводе у деревни Лукино 25 мостовиков с помощью пяти единиц спецтехники возводят ригели опоры и устанавливают главные балки на стапель-опору — эти элементы обеспечивают жесткость и устойчивость конструкции моста, равномерно распределяя и передавая нагрузку на опоры», — рассказали в ведомстве.

Ранее специалисты демонтировали старое сооружение, вынесли коммуникации и устроили свайное основание для будущего строительства.

Для удобства водителей организовали альтернативные маршруты:

Северный объезд: через Симферопольское шоссе и трассу А-108;

Южный объезд: через Московское и Северное шоссе, улицы Пролетарскую, Северный проезд, Ворошилова, Звездную, а также через Окское, Борисовское и Данковское шоссе.

В ходе ремонта заменят все конструкции пролетного строения, опор и сопряжений, укрепят откосы, обустроят проезжую часть, тротуары и лестницы.