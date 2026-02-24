Продолжается реконструкция Каширского шоссе в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжаются третий и четвертый этапы реконструкции Каширского шоссе. В Министерстве транспорта Московской области сообщили, что основные работы сейчас сосредоточены на эстакаде основного хода.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «Строители уже завершили устройство шкафных стенок на эстакаде на Каширском шоссе. Это специальная железобетонная конструкция, которая располагается на участках въезда на сооружение, создает дополнительную опору на подходах».

Общая строительная готовность объекта составляет порядка 50%. Из-за длительного снегопада строители непрерывно очищают стройплощадку и проезжую часть Каширского шоссе. Параллельно ведется устройство дождевой канализации и очистка котлованов от снега с последующей обратной засыпкой песком.

Завершить строительные работы и открыть рабочее движение по дороге планируют в следующем году.

В рамках третьего этапа реконструкции в районе деревни Апаринки будет построен путепровод через А-105 и два подземных пешеходных перехода.

В рамках четвертого этапа будет построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, в составе которой возведут эстакаду протяженностью 191 метр. Она перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области.

