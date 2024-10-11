Более 250 сухостойных деревьев удалили в Истре за сентябрь 2024 года

Работы по уничтожению опасных, пораженных и сухостойных деревьев проводятся в Истре. За сентябрь удалили 273 штуки.

Сотрудники муниципальной службы по содержанию территорий провели обследование деревьев. Основные работы провели в Истре, Дедовске, Кострове, Онуфриеве, Рождествене и остальных населенных пунктах.

За первую неделю октября уничтожили 63 опасных дерева и спилили ветки у 26. Сообщают о сухостоях местные жители через соцсети или диспетчерскую службу МБУ «Додхибимр» по номерам телефонов: 8 (495) 127-73-11 и 8 (901) 185-81-74.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об активном развитии парков в лесах в Мытищах.

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