Детей из Подмосковья пригласили на конкурс экологических театров

ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» и АНО «Открытый Каспий» при поддержке программных комитетов природоохранных проектов проводят конкурс детских экологических театров «Через искусство к чистой Волге». Мероприятие направлено на объединение творчества и заботы об экологии, а завершится оно грандиозным финалом на сцене Астраханского драматического театра.

В Московской области информационную поддержку мероприятию оказывает Минэкологии региона. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал: «Волга — это не просто река, это колыбель нашей культуры и основа жизни миллионов людей. Дубна является единственным городом региона, стоящим на этой великой реке. Мы надеемся на активное участие наших ребят в Фестивале».

Организаторы ставят перед участниками задачу: через язык театрального искусства донести до зрителей важность сохранения великой русской реки. Тема фестиваля предполагает постановку спектаклей различных жанров, посвященных природе Волги, ее флоре и фауне, а также глобальным вопросам экологического благополучия страны и всей планеты.

К конкурсу приглашаются творческие коллективы образовательных учреждений из всех субъектов Российской Федерации, по территории которых протекает Волга. Заявки принимаются до 20 сентября 2026 года. Региональный этап пройдет до 20 октября 2026 года, а лучшие спектакли будут представлены 23–24 ноября 2026 года в Астрахани.

Участие бесплатное.