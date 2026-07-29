Продолжается набор на специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство» в МЦК-техникуме им. С. П. Королева

В МЦК-Техникуме им. С. П. Королева продолжается набор на специальность 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты техникума приобретут необходимые знания и навыки для работы в области лесного и лесопаркового хозяйства. Они научатся организовывать воспроизводство лесов, выращивать саженцы, проводить лесовосстановление, оценивать состояние деревьев, выполнять таксацию лесных ресурсов и планировать их использование. Будущие специалисты смогут проектировать ландшафтный дизайн для городских парков, скверов и зеленых зон, применять современные геоинформационные системы (ГИС) и цифровые карты для мониторинга территорий, а также организовывать мероприятия по охране лесов от пожаров, браконьерства и болезней.

Срок обучения составляет два года и десять месяцев на базе девяти классов. В этом году выделено двадцать семь бюджетных мест, поступление осуществляется по конкурсу аттестатов.

Выпускники специальности смогут найти работу в лесничествах, заповедниках, лесопитомниках, а также в парковых комплексах, ландшафтных компаниях и эконадзоре.

Адреса приемной комиссии: * Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7; * Московская область, г. Королев, Болшевское шоссе, д. 2; * Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 3; * Московская область, г. Пушкино, ул. 2-й Надсоновский проезд, д. 3; * Московская область, Пушкинский район, рп Правдинский, ул. Студенческая, д. 6.

График работы приемной комиссии: понедельник — пятница, с 9:00 до 16:00.