Филиал Красногорского колледжа в Звенигороде отремонтируют до конца года

В подмосковном Звенигороде на Нахабинском шоссе, д. 15, продолжаются работы по капитальному ремонту филиала «Красногорского колледжа». Согласно сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта составляет 65%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«Сейчас на объекте завершаются кровельные работы, ведется облицовка фасада, отделка, монтаж инженерных сетей», — сообщает пресс-служба ведомства. В ремонте задействованы 67 специалистов и 2 единицы техники.

В здании площадью 6089 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы на объекте планируют до конца 2026 года.