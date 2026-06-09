Продолжается капитальный ремонт детского сада на улице Вахрушева

Капитальный ремонт здания детского сада на улице Вахрушева активно продолжается. Готовность объекта уже превысила 40%, и специалисты приступили к фасадным работам и отделке внутренних помещений.

Рабочие монтируют каркас для нового вентилируемого фасада из керамогранита. В здании уже установлены новые входные группы, двери, уложена плитка.

Параллельно специалисты занимаются инженерными коммуникациями: системами вентиляции, электроснабжения и слаботочных систем. Скоро начнется монтаж индивидуального теплового пункта.

На территории детского сада также идут работы по благоустройству. Под детские площадки устанавливают бортовой камень и создают щебеночное основание. Всего планируется построить 11 площадок с ограждением из 3D-забора и безопасным прорезиненным покрытием для каждой детской группы. Кроме того, будут установлены игровые элементы, малые архитектурные формы и беседки.

Ежедневно в ремонте задействовано около 50 человек и две единицы техники. Работы ведутся с опережением графика, что позволяет планировать досрочную сдачу объекта в районе июля.