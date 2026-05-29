Продолжается капитальный ремонт детского сада на улице Подольской

На улице Подольской продолжается ремонт здания детского сада. Строительная готовность объекта достигла 25 %. Рабочие начали демонтаж стеклопакетов и продолжают демонтировать старые инженерные сети. Внутри здания также идет стяжка полов, штукатурка стен и монтаж новой электропроводки.

Следующий этап работ — демонтаж старой и монтаж новой кровли. В здании детского сада будет проведен ремонт всех помещений, включая пищеблок. Планируется обновление фасада, систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, в детском саду установят новую мебель и технику.

Территорию детского сада тоже готовят к обновлению. Здесь выносят старые конструкции и планируют установить новые игровые площадки с навесами и комфортные места для прогулок.

Ремонтные работы проводятся в рамках программы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках национального проекта «Семья».