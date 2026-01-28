Продажу вейпов возле студенческих общежитий предложили запретить в Подмосковье

В Подмосковье продолжают принимать меры для защиты молодежи от вредных привычек. В рамках круглого стола в Московской областной думе, который организовала фракция «Единая Россия», выдвинули предложение запретить продажу вейпов возле студенческих общежитий и кампусов.

Заместитель председателя регионального парламента Олег Рожнов пояснил, что это обращение направят в Министерство науки и высшего образования.

«Наши студенты, проживающие в общежитиях и кампусах, видят эти яркие точки, где продаются вейпы, и у них появляется желание их приобрести. Поэтому мы хотели бы отодвинуть эти точки, чтобы сделать приобретение вейпов более затруднительным», — уточнил Рожнов.

По его словам, подобный шаг даст возможность уберечь несовершеннолетних учащихся от приобретения и использования электронных устройств, негативно влияющих на здоровье.