Продажу топлива несовершеннолетним ограничат в Подмосковье

Инициативу обсудили на круглом столе, организованном фракцией партии «Единая Россия» в Мособлдуме. В мероприятии приняли участие депутаты, представители регионального правительства, эксперты и общественники, включая руководителя Воскресенского отделения «Молодой гвардии» Анастасию Парахину. Главная цель — предотвратить аварийность на дорогах и защитить детей от трагедий, связанных с использованием питбайков и другой спортивной мототехники.

Статистика ГИБДД фиксирует тревожную динамику: за последние три года число ДТП с участием спортивных мотоциклов, питбайков и квадроциклов выросло в 4 раза. Питбайки с двигателем классифицируются как спортивный инвентарь и разрешены только на специальных трассах, однако подростки и родители игнорируют это правило. Техника не оснащена фарами, поворотниками и звуковым сигналом, что делает ее крайне опасной на дорогах общего пользования.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала инициативу, отметив не только риск ДТП, но и участившиеся случаи поджогов. «Только за этот год произошло четыре террористических акта с участием подростков. В феврале 13-летний школьник поджег две бензоколонки в Электростали, в марте другой подросток поджег банкомат. Дети получают тяжелые сроки и уголовное преследование. Мы должны спасти их от этого», — подчеркнула она.

Анастасия Парахина, руководитель Воскресенского отделения «Молодой гвардии», добавила: «Мы наблюдаем, как безответственное отношение к продаже и использованию питбайков приводит к трагедиям. Наша задача — создать правовое поле, защищающее детей от необдуманных поступков».

Как сообщил зампред Мособлдумы Олег Рожнов, законопроект об ограничении продажи топлива несовершеннолетним находится в завершающей стадии. «Единая Россия» внесет его на рассмотрение регионального парламента уже в апреле. Кроме того, фракция направит обращение в Госдуму с просьбой ускорить принятие федерального закона, ограничивающего использование питбайков детьми: продажу такой техники планируется разрешать только при наличии обучения в мотошколе, а выезд на дороги общего пользования — запретить. Опыт других регионов показывает, что подобные меры позволяют сократить число ДТП с участием детей на треть.