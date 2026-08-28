Продажу топлива несовершеннолетним ограничат в Подмосковье с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в Московской области начнет действовать запрет на продажу несовершеннолетним бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов. Исключение предусмотрено для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами.

«Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя — отказывать в отпуске топлива», — пояснили на сайте регионального парламента.

За нарушение новых требований предусмотрены штрафы: пять тысяч рублей для жителей, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч рублей для организаций.

Как отмечалось ранее, мера призвана снизить число ДТП с несовершеннолетними, которые используют питбайки.