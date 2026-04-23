Продажу бензина несовершеннолетним запретят в Подмосковье с 1 сентября

В рамках 134-го заседения Московская областная дума приняла закон, запрещающий продажу в регионе топлива несовершеннолетним. В последнее время динамика ДТП с участием спортивной мототехники становится все более тревожной.

Фракция «Единая Россия» в марте обсудила меры по сокращению количества аварий с участием подростков с экспертами и представителями спортивных организаций.

«По итогам была поддержана инициатива „Единой России“ о запрете продажи бензина детям. Наша главная задача — защитить жизнь и здоровье детей. Это необходимый шаг для наведения порядка на подмосковных дорогах», — отметил ранее спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Закон вводит запрет на продажу бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов несовершеннолетним за исключением тех, кто имеет водительские права на управление мопедами и легкими мотоциклами.

На автозаправочных станциях будут в обязательном порядке проверять документы.

Питбайки с двигателями относятся к спортивному инвентарю, использование которого позволено на треках и специализированных трассах.

Закон вступит в силу 1 сентября. За нарушение запрета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые продают топливо, будет предусмотрена административная ответственность.