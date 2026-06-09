Продажу алкоголя рядом с детским садом пресекли в Ленинском округе

В деревне Мисайлово сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и администрации округа провели проверку торговой точки. Вся нелегальная продукция изъята, на предпринимателя составлен протокол.

Торговая точка расположена в микрорайоне Пригород Лесное. Ранее индивидуальный предприниматель уже получал предупреждение от администрации, но проигнорировал его. В ходе проверки установлено, что продажа алкоголя велась в непосредственной близости от дошкольного учреждения, что является нарушением закона.

Главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации округа Андрей Степанов пояснил, что продукция реализовывалась без обязательной регистрации в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Материалы дела направлены в суд.

Администрация округа ведет системную работу по выявлению и пресечению незаконной продажи алкоголя, особенно вблизи школ, детских садов и игровых площадок.