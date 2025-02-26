Продажу алкоголя ограничат в Раменском округе с 1 сентября

Губернатор Московской области подписал закон о запрете продажи алкоголя в торговых точках во дворах многоквартирных домов в Раменском муниципальном округе. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Сейчас в муниципалитете 654 стационарных торговых объекта продают алкоголь, из них только у 139 есть действующие лицензии. Всего 14 из 356 заведений общепита могут реализовывать спиртное.

В округе уже увеличили зоны запрета продажи алкогольной продукции: рядом со школами, детскими садами, образовательными центрами территорию расширили до 100 метров. Под ограничения попали порядка 50 торговых точек.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» помогает вычислять нарушителей. При обнаружении незаконной торговли материалы отправляются в полицию.

Отметим, что до 10 апреля специалисты администрации Раменского округа проверят предпринимателей, которые имеют лицензию на продажу алкоголя. Помимо этого, в муниципалитете обновят схему размещения стационарных объектов торговли и общепита.