Продажи недвижимости от ФСК в Подмосковье выросли на 12%

Группа компаний ФСК подвела итоги работы за пять месяцев. Объем реализованной недвижимости вырос на 12% — 104 200 квадратных метров жилья.

Как сообщают в Минжилполитики Подмосковья, продажи недвижимости выросли также у компаний «Самолет», ПИК, «Гранель» и «Инград».

В прошлом году ГК ФСК вывела на рынок жилья пять объектов недвижимости, три из которых жилые комплексы комфорт-класса в Ленинском городском округе и в Химках, а также малоэтажные жилые комплексы в городских округах Одинцовском и Красногорске.

«Мы видим высокий интерес на недвижимость в Московской области. Это обусловлено тем, что стоимость квадратного метра значительно ниже, чем на столичную недвижимость сопоставимого класса в среднем на 20-30%. За такую же сумму покупатель может приобрести более просторную квартиру, при этом объекты имеют хорошую транспортную доступность и развитую социальную инфраструктуру», — рассказала директор департамента аналитики и планирования продаж ГК ФСК Ксения Цаплина.

В ведомстве отметили, что в настоящее время девелопер реализует в Подмосковье 11 проектов, а это около 680,3 тысячи квадратных метров полезной жилой площади.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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