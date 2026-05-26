Продажи музыкальных колонок выросли: Минэкологии напоминает о вреде громкой музыки в ООПТ

С приближением сезона отпусков жители активно готовятся к летнему отдыху, включая приобретение различных гаджетов. Исследование одного из крупнейших российских сотовых операторов показало, что за первые две недели мая продажи переносных музыкальных колонок увеличились на 50 процентов.

Однако важно помнить, что громкая музыка может навредить обитателям природной среды и в некоторых местах запрещена. В Минэкологии Московской области уже поступали жалобы жителей Ленинского округа на громкую музыку в границах особо охраняемой природной территории «Суханово». Аналогичные обращения поступали и из других муниципалитетов.

В большинстве особо охраняемых природных территорий действует запрет на прослушивание громкой музыки. У многих животных громкие звуки вызывают страх, стресс и даже когнитивные расстройства. В ответ на это животные могут покинуть привычные места обитания, что приводит к вынужденной повторной адаптации, проблемам с кормовой базой и конфликтам с другими обитателями территории. Громкая музыка также негативно влияет на фертильность некоторых видов и их потомство, что особенно актуально весной, в период размножения.

Минэкологии рекомендует: отдыхая на заповедной территории, слушать музыку в наушниках или просто наслаждаться звуками природы.