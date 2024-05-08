Продажи квартир стартовали в ЖК «Равновесие» в Одинцове | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:20 Продажи квартир стартовали в ЖК «Равновесие» в Одинцове Главгосстройнадзор Московской области

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Застройщик «Перхушково Девелопмент» объявил о начале продаж квартир в корпусе № 1 жилого комплекса «Равновесие». Он расположен в городском округе Одинцово, на территории сельского поселения Жаворонковское, село Перхушково.

Жилой комплекс предлагает квартиры на условиях долевого участия с использованием счетов эскроу, обеспечивая тем самым сохранность средств дольщиков до момента получения ключей. Заключение сделок происходит в соответствии с требованиями 214-ФЗ.

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Согласно проекту, новостройка общей площадью порядка 19 тысяч квадратных метров будет высотой в семь этажей и вместит 350 квартир. Все входные группы корпуса будут оснащены пандусами для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных граждан.

В непосредственной близости от комплекса расположен детский сад на 360 мест. Планируется завершение строительства корпуса № 1 в III квартале 2026 года. На сегодняшний день в ЖК «Равновесие» уже сданы пять домов, и еще семь находятся на стадии строительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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