Продажа билетов на театральный фестиваль стартовала в Ногинске | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 19:59 Продажа билетов на театральный фестиваль стартовала в Ногинске Министерство культуры и туризма Московской области

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Фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Ногинске с 14 по 19 июня. Билеты на спектакли можно купить уже сейчас на сайте мероприятия.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль посвятили творчеству театрального режиссера, народного артиста России Петра Фоменко, который воспитал целую плеяду актеров и режиссеров.

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По словам начальника управления профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры и туризма Московской области Натальи Рыбиной, концепцию театрального фестиваля предложил художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко.

«Одной из главных особенностей этого фестиваля является большая образовательная программа для молодых актеров муниципальных театров, режиссеров, драматургов, а также представителей школьных театров. Мы ждем зрителей Подмосковья и Москвы на нашем фестивале», — рассказала Рыбина.

Всего в рамках фестиваля запланированы пять программ: основная — показы спектаклей; образовательная — лекции и мастер-классы для молодых и начинающих артистов; выставочная, кинопрограмма и концертная.

Зрители увидят выступления известных артистов: Юлии Пересильд, Кирилла Плетнева, Галины Тюниной и других.

Театральный фестиваль пройдет на сцене Московского областного театра драмы и комедии, а также на открытых городских площадках Ногинска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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