Токари и кассиры. Какие работники стали самыми востребованными в Подмосковье в 2024 году

Уровень безработицы в Московской области — один из самых низких в России. Какие профессии сейчас востребованы в регионе, в интервью Анастасии Букреевой рассказал заместитель директора кадрового центра «Подмосковье» Александр Пуюл.

«Наибольшая нехватка кадров наблюдается в сфере производства — тут не хватает более 24 тысяч рабочих специалистов. Также мы видим острую нехватку в промышленности, в строительной сфере, в сфере логистики и транспорта, а также торговли и услуг», — рассказал Пуюл.

В прошлом году самыми востребованными специальностями на рынке труда Подмосковья стали продавцы, кассиры, электромонтеры, токари, электрогазосварщики и слесари.

Подмосковье — развитый регион с большим количеством крупных предприятий, поэтому борьба ведется буквально за каждого хорошего специалиста. Чтобы повысить интерес соискателей, работодатели предоставляют хорошие условия труда, соцпакеты, меры поддержки. Оказывают внимание и молодым специалистам. Предприятия готовы предусматривать для них дополнительные стимулы.

«В 2025 году работодатели будут также искать рабочие специальности, однако мы прогнозирует и видим тенденцию к росту заинтересованности в специалистах по кадрам, документообороту, по работе с клиентами. Также видим большую востребованность в хороших IT специалистах», — добавил Александр Пуюл.

Интерес к этим специальностям в Подмосковье растет.